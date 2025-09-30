Судитимуть екпосадовця Міноборони, якого обвинувачують у службовій недбалості зі збитками понад ₴2 млрд

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Міністерства оборони України, якого обвинувачують у службовій недбалості та використанні підроблених документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість.

Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більше 1,8 млрд грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювали співробітники ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора