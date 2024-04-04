Судитимуть ексдиректора Могилів-Подільського лісгоспу, який спричинив збитки довкіллю на ₴58 млн. 

Прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП «Могилів-Подільське лісове господарство» за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020-2021 років посадовець без проходження процедури отримання висновку з оцінки впливу на довкілля незаконно оформляв лісорубні квитки на проведення суцільної рубки на території лісництва.

На підставі цих документів укладалися угоди з підприємцями про надання лісозаготівельних послуг, на виконання яких здійснювалася незаконна рубка дерев різних порід та діаметрів.

Слідством встановлено 5 епізодів видачі лісорубних квитків, на підставі яких було зрізано майже 10 тисяч дерев та завдано шкоди довкіллю на суму 58 млн грн.

На сьогодні обвинувачений звільнений з посади. На його майно – квартиру, земельну ділянку й автомобіль загальною вартістю 1,5 млн грн – накладено арешт задля відшкодування збитків державі.

За вчинення інкримінованого злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури