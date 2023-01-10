Судитимуть ексдиректорку товариства, яка через службову недбалість розтратила товарно-матеріальних цінностей на суму понад ₴1 290 000

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт за обвинуваченням ексдиректора одного із Вінницьких товариств з обмеженою відповідальністю у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства обвинувачена впродовж серпня 2015 – лютого 2020 року, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями недбало здійснювала, відповідно до статуту товариства, одноособове управління поточною діяльністю підприємства яке займалося виробництвом м’ясних продуктів.

За результатами інвентаризації та висновків судово-економічної експертизи встановлена нестача товарно-матеріальних цінностей на суму понад 1 млн 290 тис. грн. Це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам підприємства, які у шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури