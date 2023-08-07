Судитимуть екскерівника херсонської колонії, причетного до депортації понад 1700 людей

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника «Північної виправної колонії № 90» за фактами депортації та примусового переміщення понад 1700 людей. За вироками судів вони були засуджені та утримувалися в установах відбування покарань Херсонської області.

Екскерівнику колонії інкриміновано віддання наказу про вчинення порушень законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачений з перших днів окупації пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду так званого «начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области». Керував процесами незаконного переміщення осіб, які утримувалися в установах кримінально-виконавчої служби.

Упродовж жовтня-листопада 2022 року за його наказом з установ виконання покарань Херсонської області із застосуванням примусу на спецавтівках депортовано понад 1700 осіб до аналогічних установ, розташованих у рф та на тимчасово окупованих територіях України.

Наразі встановлено місця перебування 43 вивезених, доля інших залишається невідомою.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора