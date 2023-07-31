Судитимуть екслісничого, який у супроводі окупантів вивозив ліс для будівництва фортифікаційних споруд проти української армії

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього лісничого за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, діючий лісничий Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» пішов на співпрацю з російськими військовими під час окупації смт Великий Бурлук.

Службовець погодився на пропозицію представників країни-агресора щодо свого нового «працевлаштування». Так, він обійняв посаду «лесничего Великобурлуцкого лесничества», незаконно створеного на базі українського ДП «Куп’янське лісове господарство».

Насамперед, чоловік забезпечував заготівлю деревини для окупантів. Після цього він у супроводі російських віськовослужбовців вивозив деревину на автомобілях «Урал» та «Нива». Український ліс використовувався військами рф для облаштування бліндажів та фортифікаційних споруд проти ЗСУ.

Крім того, обвинувачений здійснював підбір кадрів, які мали забезпечувати діяльність псевдолісництва.

Заробітну плату від окупантів зрадник отримував різну: суми варіювались від 7 до 45 тисяч російських рублів.

Під час досудового розслідування вилучено комп’ютерну техніку, в якій виявлено електронну документацію щодо діяльності незаконного «ГП «Купянское лесное хозяйство» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Проведено 8 комп’ютерно-технічних експертиз, за результатом яких виявлено та зафіксовано електронні документи щодо діяльності незаконно створеного окупаційною владою лісового господарства.

Чоловіка звільнено з лісництва, нині він перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура