Судитимуть ексмера Южноукраїнська, який заподіяв тілесні ушкодження службовій особі
Прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Южноукраїнського міського голови за фактом заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі, у зв’язку з її службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року, під час проведення наради з приводу розподілу гуманітарної допомоги, між колишнім мером та його 41-річною заступницею виник конфлікт, в ході якого обвинувачений, зневажаючи правилами поведінки в діючому органі місцевого самоврядування, наніс жінці декілька ударів, чим спричинив тілесні ушкодження.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Миколаївська обласна прокуратураTweet