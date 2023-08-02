Судитимуть експоліцейського, який продався окупантам за 45 тисяч рублів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік наприкінці травня в окупованому смт Шевченкове Куп‘янського району обвинувачений, обіймаючи на той момент посаду дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції ХРУП №2 ГУНП в області, перейшов на бік ворога.

Спочатку він проводив патрулювання, незаконно затримував місцевих жителів, здійснював прийом заяв та повідомлень про злочини і події, розглядав та документально оформлював їх відповідно до законодавства рф.

У липні минулого року зрадник вже офіційно «працевлаштувався» до «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». Там чоловік обійняв посаду «и. о. участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».

Обвинувачений незаконно вилучав у місцевих мешканців зброю та передавав її російським військовим.

Згодом зрадник став «оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

За присягу на вірність рф український правоохоронець щомісячно отримував заробітну плату в 45 тисяч російських рублів.

Перед деокупацією Харківщини зрадник разом з окупантами втік на територію держави-агресора. Нині він перебуває у розшуку. Чоловіка судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура