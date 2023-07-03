Судитимуть експоліцейську з Ізюма, яка працевлаштувалась до «народної міліції» та передала окупантам відомості про зброю у своїх колег

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишньої поліціянтки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовослужбовцями м. Ізюм українська правоохорониця перейшла на бік ворога.

Так, будучи на той момент старшим інспектором-черговим чергової частини сектору моніторингу Ізюмського районного управління поліції в Харківській області, жінка з власної ініціативи пішла працювати на окупантів.

Спочатку зрадниця виконувала функції «поліцейської» за законодавством рф, а саме приймала та реєструвала заяви про злочини, організовувала взаємодію незаконно створеного органу з іншими підрозділами окупаційної адміністрації.

Підтвердивши свою відданість «новій владі», обвинувачена отримала посаду «оперативного дежурной части Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Після цього жінка передала представникам окупаційної адміністрації отримані нею 24 лютого 2022 року відомості, що містилися в Книзі видачі зброї та боєприпасів Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області про співробітників, які отримали табельну вогнепальну зброю, вид та тактико-технічні характеристики отриманої зброї.

Після цього окупанти та зрадниця виїжджали на «рейди», щоб правоохоронці віддали їм табельну зброю. Крім того, обвинувачена агітувала колег до співпраці з «новою владою», прикрашаючи розповіддю про велику зарплату від рф.

Колишню українську правоохороницю судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві.

Оперативний супровід — другий оперативний відділ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура