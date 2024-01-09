Судитимуть експоліціянта-зрадника, який разом з окупантами провів «обшук» у колеги та забрав службове авто

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Ізюм.

Наприкінці березня 2022 року зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» провів «обшук» у свого колеги, забрав службовий автомобіль та особисті речі правоохоронця, який виконав наказ і виїхав на підконтрольну Україні територію.

Крім того, обвинувачений встиг побудувати собі «кар‘єру» при російських загарбниках. Спочатку він став «дільничним інспектором поліції», а в подальшому обійняв посаду «начальника відділу дільничних інспекторів поліції» у псевдоправоохоронному органі.

Обвинуваченого звільнено з органів Національної поліції України, його оголошено у розшук.

Експравоохоронцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура