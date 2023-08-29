Судитимуть експосадовців лісництва, які здійснили незаконні рубки в нацпарку «Гуцульщина» на ₴100 млн.

ДБР завершило досудове розслідування щодо організованої злочинної групи з-поміж посадовців лісової галузі Прикарпаття. Зловмисники незаконно рубали ліс на території Національного природного парку «Гуцульщина» в Івано-Франківській області.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що до складу групи входило 5 працівників держпідприємства «Кутське лісове господарство»: колишній та чинний директори, головний лісничий, начальник відділу лісового господарства та інженер з охорони лісу.

Впродовж тривалого часу посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на території парку, котрий вже понад 20 років не входить до складу «Кутського лісового господарства». Далі деревину продавали населенню, а гроші привласнювали.

Таким чином на території парку було зрубано понад 500 дерев: ялиці, бука, осики, грабу та ясену. Збитки державі оцінені у 2,7 млн гривень.

П’ятьох учасників групи обвинувачують в незаконній рубці та збуті лісу, а також у зловживанні службовим становищем (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Усі учасники звільнені з займаних посад. Також для забезпечення стягнення збитків арештовано майно фігурантів загальною вартістю 5 млн гривень: 3 будинки, 5 земельних ділянок та 2 машини.

Триває розслідування щодо інших фактів незаконної діяльності вказаних осіб, за якими будуть повідомлені нові підозри. Попередня сума встановлених збитків сягає близько 100 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

ДБР