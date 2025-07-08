Судитимуть експосадовців, які заволоділи майже ₴9 млн під час реконструкції трамвайної лінії в Києві

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох екскерівників комунальних підприємств та керівника приватного товариства, які заволоділи майже 9 млн грн під час реконструкції трамвайної лінії в Києві.

Їм інкриміновано ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. ст. 366 КК України.

Заступник генерального директора одного із комунальних підприємств Києва та керівник структурного підрозділу уклали договір з приватним товариством на розробку проектної документації з реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі столиці. В подальшому на рахунки товариства перерахували майже 9 млн грн. Проте комунальне підприємство вже здійснювало закупівлю робіт із розробки проєктної документації за згаданим об’єктом. Крім того, приватне товариство на виконання умов договору надало проєктну документацію із підробленими підписами експертів та спеціалістів.

Досудове розслідування здійснювало БЕБ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора