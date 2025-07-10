Судитимуть експосадовця науково-проектної установи, підозрюваного у розтраті ₴1,3 млн держкоштів

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника гендиректора науково-проектної установи у галузі виробництва за фактом розтрати чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підозрюваний забезпечив перерахування комерційній установі-підряднику авансового платежу на суму 1,3 млн грн за будівельні роботи без фактичного їх виконання. Це призвело до розтрати коштів держави та завдало матеріальної шкоди.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура