Судитимуть експосадовицю медзакладу і її підлеглу за фіктивне працевлаштування доньки та виплату майже ₴200 тис. зарплати

Прокурор Житомирської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишньої заввідділенням лікувального закладу та її підлеглої за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Крім цього, посадовиці інкримінують зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, що завдало істотної шкоди комунальній установі (ч. 1 ст. 364 КК України).

За даними слідства, завідуюча підрозділом житомирського медзакладу (наразі звільнена з посади) фіктивно влаштувала на роботу у відділення, яке очолювала, свою доньку. І хоча донька жодного дня не працювала молодшою медсестрою (насправді навчалася в іншій області), посадовиця організувала їй виплату заробітної плати.

Зокрема, заввідділенням надавала вказівки підлеглій – старшій медсестрі – вносити до табелю недостовірні відомості щодо реально відпрацьованих донькою годин.

Після цього обвинувачені засвідчували такий табель своїми підписами та передавали до бухгалтерії для виплати зарплати.

У такий спосіб із січня 2023 по серпень 2024 роки фіктивній працівниці-доньці незаконно нараховано та виплачено майже 200 тис грн.

Досудове розслідування проводило Житомирське райуправління поліції, оперативний супровід забезпечувало УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури