Судитимуть експравоохоронця, який за хабарі видавав дозволи на зброю
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього правоохоронця за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Розслідуванням встановлено, обвинувачений, будучи начальником сектору контролю за обігом зброї одного з райуправлінь ГУ Нацполіції в Київській області, одержав неправомірну вигоду за сприяння в оформленні дозволів на придбання зброї від двох осіб. Вартість послуги за отримання дозволів становила 23 тис грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими теруправління ДБР розташованого у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet