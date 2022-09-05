Судитимуть експравоохоронця, який за хабарі видавав дозволи на зброю

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього правоохоронця за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, обвинувачений, будучи начальником сектору контролю за обігом зброї одного з райуправлінь ГУ Нацполіції в Київській області, одержав неправомірну вигоду за сприяння в оформленні дозволів на придбання зброї від двох осіб. Вартість послуги за отримання дозволів становила 23 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими теруправління ДБР розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура