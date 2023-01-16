Судитимуть експравоохоронця з Харківщини, який «подарував» окупантам кафе власної дружини

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який займав керівну посаду в Куп’янському районі Харківської області. Намагаючись вислужитися перед окупантами, зрадник віддав їм у користування кафе власної дружини.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після окупації селища Великий Бурлук правоохоронець одразу пішов домовлятися з «новою» владою. Він навіть запропонував їм віддати в користування приміщення кафе дружини та службовий автомобіль.

Чоловік активно агітував своїх колег переходити на бік ворога, мотивуючи тим, що вони зможуть навчатися у вищих навчальних закладах рф з подальшим отриманням офіцерських звань.

Але всі його старання виявились марними – посади він так і не отримав. Щобільше, після деокупації селища експравоохоронець не встиг втекти та був затриманий працівниками ДБР.

Він обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що раніше ДБР вже завершило розслідування щодо очільниці відділу окупаційної поліції Куп’янська.

ДБР