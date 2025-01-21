Судитимуть ексслужбовця медичного вишу, який фіктивно зараховував іноземців на навчання

З допомогою фігуранта «студенти» отримували законні підстави перебувати на території України протягом 4-5 років. Така послуга коштувала мігрантам 1800 доларів. Організатору злочинної схеми загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Незаконну схему з легалізації іноземців в Україні викрили у вересні минулого року працівники управління міграційної поліції Главку поліції Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції, співробітниками Державної прикордонної служби України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Як встановили поліцейські, будучи на посаді радника керівника одного зі столичних медичних університетів, чоловік за 1800 доларів допомагав мігрантам-іноземцям фіктивно ставати студентами одного з міжнародних університетів Києва, що давало їм право отримати візу й студентську посвідку. За такою схемою іноземці мали можливість законно перебувати на території України протягом 4-5 років, не навчаюсь у виші.

У вересні минулого року правоохоронці затримали зловмисника у його робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди у сумі 33 000 гривень від одного з майбутніх «студентів» у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тоді чоловікові повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 – підбурювання особи до надання службовій особі юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах третіх осіб;

ч. 1 ст. 190 – заволодіння чужим майном шляхом обману;

ч. 3 ст. 332 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів.

За зібраною доказовою базою слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Підозрюваний звільнений із займаної посади, санкція максимального покарання за інкримінованими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва