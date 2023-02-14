Судитимуть ексВО сільського голови за незаконне виділення землі вартістю ₴2,1 млн. у приватну власність

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно колишнього виконуючого обов’язки голови однієї з сільських рад Київщини за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у 2020 році підробив рішення сесій, на підставі яких декілька громадян набули право приватної власності на 9 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 1,6 га на території Макарівської ОТГ. Цими діями територіальній громаді завдано шкоди на суму 2,1 млн грн.

На даний час земельні ділянки арештовано. В рамках кримінальних проваджень заявлено цивільні позови про стягнення вказаних збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура