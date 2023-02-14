Судитимуть ексВО сільського голови за незаконне виділення землі вартістю ₴2,1 млн. у приватну власність

Published

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно колишнього виконуючого обов’язки голови однієї з сільських рад Київщини за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у 2020 році підробив рішення сесій, на підставі яких декілька громадян набули право приватної власності на 9 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 1,6 га на території Макарівської ОТГ. Цими діями територіальній громаді завдано шкоди на суму 2,1 млн грн.

Возможно, это изображение текст

На даний час земельні ділянки арештовано. В рамках кримінальних проваджень заявлено цивільні позови про стягнення вказаних збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...