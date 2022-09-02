Судитимуть ексзаступника мера м. Тернополя, обвинуваченого в організації незаконної приватизації колишньої залізничної лікарні
Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Тернопільського міського голови, обвинуваченого в організації приватизації комунального майна вартістю 35 млн грн, шляхом підроблення й використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України).
Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були.
До суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації історичної будівлі в центрі Тернополя.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури