Судитимуть ексзаступника мера м. Тернополя, обвинуваченого в організації незаконної приватизації колишньої залізничної лікарні

За даними слідства, колишній посадовець, маючи вплив на посадових осіб Тернопільської міськради, організував незаконну передачу майна колишньої залізничної лікарні вартістю 35 млн грн в оренду приватній фірмі, щоб надалі приватизувати під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт.

Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були.

До суду вже скеровані обвинувальні акти стосовно 4 осіб, причетних до спроби незаконної приватизації історичної будівлі в центрі Тернополя.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури