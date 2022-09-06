Судитимуть ексзаступника мера Тернополя, який організував незаконну приватизацію історичної будівлі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника мера Тернополя, який організував схему незаконної приватизації історичної будівлі у центрі міста. Обвинувальний акт направлено до суду.

Згідно зі схемою, історичну будівлю загальною площею у понад 3 тисячі квадратних метрів спочатку віддали в оренду приватній фірмі, яка нібито взялася ремонтувати приміщення, хоча жодних робіт там не проводилося.

Після удаваного ремонту орендар отримував право на приватизацію приміщення, а нібито витрачені 4 млн гривень на ремонт будівлі враховувалися як оплата за нерухомість.

Ексчиновника обвинувачують в організації незаконної приватизації комунального майна, шляхом підроблення й використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 233, ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 358 КК України).

Раніше до суду вже були направлені обвинувальні акти щодо керівника приватної фірми, інспектора технічного нагляду, підрядника, інспектора архітектурно-будівельної інспекції, причетних до спроби незаконної приватизації комунального майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

ДБР