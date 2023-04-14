Судитимуть ексзавідувачку кафедри ХНТУ, яка очолила захоплений окупантами виш та впроваджувала стандарти освіти РФ

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої завідувачки однієї із кафедр Херсонського національного технічного університету за фактом колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачена пішла на співпрацю з ворогом задля впровадження стандартів освіти рф в українських закладах освіти. Для цього вона добровільно очолила захоплений окупантами виш, який було перейменовано в «Херсонский технический университет».

На псевдопосаді обвинувачена організовувала освітній процес у взаємодії з окупаційною владою, займалась добором персоналу та абітурієнтів.

Також за її сприяння в приміщенні навчального закладу було розміщено виборчу дільницю для проведення псевдореферендуму. В інтерв’ю російському масмедіа вона закликала усіх брати участь у незаконному плебісциті, називаючи – голосування «за світле майбутнє».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури