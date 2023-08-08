Судитимуть фахівця з публічних закупівель черкаського медичного закладу

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно фахівця з публічних закупівель одного з комунальних закладів охорони здоров’я міста Черкаси за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, достовірно знаючи вимоги чинного законодавства, якими визначено перелік медичного обладнання, звільненого від оподаткування податком на додану вартість, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам лікувального закладу, не відхилив тендерну пропозицію учасника, який у вартість обладнання включив податок на додану вартість.

Посадовець прийняв рішення укласти договір про постачання зазначеного медичного обладнання, у результаті чого лікувальний заклад зайво сплатив бюджетні кошти в сумі 328 тис. грн, чим заподіяно збитків на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – співробітники УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури