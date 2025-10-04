Судитимуть групу харків’ян, які ошукали громадян на мільйони через телеефіри з «ясновидцями»

Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України). Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох мешканців міста — двох чоловіків та жінку. Вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами спільники представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення».

Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Офіс Генерального прокурора