Судитимуть групу «правоохоронців», які під час окупації Харківщини «полювали» на проукраїнськи налаштованих громадян
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох чоловіків за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, у липні минулого року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час м. Куп‘янськ.
Метою цього «органу» було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних осіб, насадження злочинної політики та укладу життя рф, а також вчинення актів розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати «русский мир».
До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів».
Так, його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы». Ще двоє чоловіків віком 35 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».
Четверо колаборантів виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.
Крім того, вони вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам. Також «полицейские» патрулювали місто та разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.
Всі учасники орггрупи перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.
Довідково: 40-річному обвинуваченому додатково інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), https://t.me/prokuratura_kharkiv/12517
Харківська обласна прокуратураTweet