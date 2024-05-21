Судитимуть харків’янина, який підтримував російську збройну агресію і намагався дискредитувати українських захисників 

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що чоловік, проживаючи в Харкові і, відповідно, маючи змогу на власні очі бачити наслідки обстрілів з боку збройних сил рф, все одно підтримував дії держави-агресорки.

Перебуваючи на одному з місцевих ринків, обвинувачений публічно транслював типові тези російської пропаганди. Зокрема, колаборант стверджував, що «рф звільнює свої території», «української мови ніколи не існувало та це штучно виведена мова».

Крім того, чоловік спробував переконати оточуючих, що саме українські військові обстрілюють міста і вбивають цивільне населення, намагаючись дискредитувати Сили оборони.

Колаборанта судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура