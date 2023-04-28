Судитимуть харків’янина, який порізав колеса десятків авто, припаркованих біля будинків

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактом хуліганства (ч. 1, ч. 4 ст. 296 КК України).

Перед судом постане харків’янин, від дій якого потерпали власники автомобілів, що мешкають в районі Північної Салтівки. За даними слідства, з грудня 2022 року по січень 2023 року чоловік неодноразово різав колеса автомобілів, припаркованих біля житлових будинків.

На початку січня, коли обвинувачений вчергове збирався порізати шини автівки, його побачив 27-річний місцевий мешканець та зробив зауваження, вимагаючи припинити хуліганські дії. Однак обвинувачений став поводити себе ще більш зухвало: він наблизився до чоловіка, став лаятись і погрожувати фізичною розправою, розмахуючи ножем в бік потерпілого.

Конфлікт завершився тим, що зловмисник втік з місця події. Слідством встановлено 83 потерпілих, яким спричинено збитки на загальну суму майже 250 тис. грн.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура