Судитимуть харківʼянина, який служить у бригаді Генштабу РФ та намагався отримати для кураторів дані про ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець Харкова ще у 2015 році переїхав жити до російської федерації та періодично навідувався до так званих «Д/ЛНР». Чоловік активно підтримував дії ворога та роками заробляв собі «авторитет». У нових колах його називали «Салтовка», бо саме у цьому районі мешкав харківʼянин.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення рф на територію Україні він брав активну участь у бойових діях в населених пунктах Харківської області, а саме с. Мала Рогань та м. Ізюм.

Зміцнивши звʼязки з російськими кураторами, він вступив до лав окремого підрозділу 16-ої бригади головного управління генштабу збройних сил рф.

У 2022 році чоловік через заборонену соцмережу в Україні «Одноклассники» написав своїй знайомій з Харкова під виглядом дружньої розмови. Насправді він випитував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ та розташування техніки.

Жінка, проявивши громадську свідомість та пильність, не погодилася надати йому жодної інформації.

Харківʼянина оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова.

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура