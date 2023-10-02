Судитимуть харківського підприємця, який провадив бізнес з московською компанією

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного директора ТОВ за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, директор харківського підприємства, що спеціалізується на виробництві обладнання для промислової автоматизації, навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну продовжив підтримувати тісні ділові зв’язки з громадянином рф, який є власником материнської компанії, розташованої у м. Москва.

Аби замаскувати нелегальну діяльність, харків’янин і росіянин, діючи у змові, розробили «схему».

Так, харківський ділок замовляв у фірми держави-агресора товари через підставних турецьких підприємців під виглядом того, що продукція вироблена у Туреччині.

При цьому грошові кошти надходили на рахунок московської компанії, яка сплачує податки до бюджету країни-агресорки.

Матеріали щодо громадянина рф виділені в окреме кримінальне провадження.

Підприємця судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура