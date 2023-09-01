Судитимуть харківську лікарку, причетну до схеми ухилення чоловіків від мобілізації

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо медичної працівниці за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що лікар-невропатолог однієї з харківських лікарень видавала фіктивні медичні довідки, які у подальшому ставали підставою для оформлення групи інвалідності.

Вона складала неправдиві офіційні документи щодо хвороб та проходження стаціонарного лікування чоловіків, чого у дійсності не було.

Медпрацівниця робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ. Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон. Як повідомлялось раніше, правоохоронці викрили реєстраторку. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо неї за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Справу лікарки-невропатолога розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура