Судитимуть хмельничанина, який налагодив у себе вдома виготовлення амфетаміну

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 42-річного хмельничанина за фактами незаконного поводження зі зброєю та вчинення злочинів у сфері обігу наркотиків (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313 КК України).

Встановлено, що чоловік обладнав своє помешкання в обласному центрі спеціальним інвентарем та лабораторним посудом для виготовлення амфетаміну.

Окрім того, обвинувачений придбав та зберігав наркотичний засіб канабіс.

При проведенні обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 30 г виготовленого амфетаміну, близько 1 кг канабісу, прекурсори, обладнання для виготовлення наркотику, зброю та набої до неї.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю та УСБУ в Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури