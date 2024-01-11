Судитимуть керівника благодійної організації, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон під виглядом волонтерів

За 7500 доларів США фігурант незаконно вносив інформацію щодо чоловіків призовного віку до бази даних, аби ті під виглядом волонтерів могли виїхати за кордон. Слідчі зібрали доказову базу злочинних дій фігуранта та завершили розслідування. За скоєне правопорушнику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні минулого року слідчі поліції Києва спільно із аналітиками столичного главку, працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який допомагав чоловікам призовному віку незаконно виїхати за кордон.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що уродженець Дніпропетровської області, 1981 року народження, перебуваючи на посаді керівника однієї з благодійних організацій у Дніпрі допомагав чоловікам призовного віку під виглядом волонтерів виїхати за межі України. Зловмисник вносив неправдиву інформацію про чоловіків до бази даних «Шлях» та оцінив таку «послугу» у 7500 доларів США з одного «клієнта».

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини грошей.

Слідчі оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт щодо підозрюваного слідчі скерували до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва