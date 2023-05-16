Судитимуть керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який розпалював релігійну ворожнечу та виправдовував російську збройну агресію

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника Черкаської єпархії УПЦ МП за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, а також виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 161, ч. ч. 2 і 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, керівник єпархії у своїх публічних висловлюваннях серед священнослужителів, вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань, розпалюючи міжрелігійну ворожнечу на користь країни-агресора.

Крім того, після російського вторгнення під керівництвом митрополита було оновлено офіційний сайт єпархії за шаблоном православних інтернет-ресурсів держави-агресора, а також додано гіперпосилання, за якими можна було переходити на сайти РПЦ.

Священнослужитель забезпечував систематичне розміщення інформаційних матеріалів з наративами московського патріарха Кирила і закликами до об’єднання церков та суспільства задля перемоги Росії. Зміст публікацій містив ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом з електронним засобом контролю.

Досудове розслідування здійснювали співробітники УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури