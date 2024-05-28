Судитимуть керівництво заповідника на Закарпатті, яке завдало збитків місцевому бюджету на ₴6,2 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора та головного бухгалтера Карпатського біосферного заповідника, які незаконно зменшили виплати за користування землею на 6,2 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У користуванні заповідника перебуває понад 66,5 тис. гектарів землі, за що має сплачуватись податок до місцевого бюджету. Для зменшення витрат посадовці вирішили рахувати податок на землю за нижчим коефіцієнтом, аніж передбачено законом для земель природоохоронного призначення. Таким чином, за понад рік дії такої схеми заповідник не доплатив до місцевого бюджету понад 6,2 млн грн.

Зекономлені кошти посадовці використовували у тому числі й на виплату премій собі та працівникам заповідника.

Директор та головний бухгалтер обвинувачуються в умисному використанні службового становища за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Під час досудового розслідування підозрювані повністю відшкодували завдані збитки. Також суд обрав їм запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

ДБР