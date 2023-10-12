Судитимуть колаборанта, який намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» та погодився на співпрацю з окупантами. Він став «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції № 1 (дислокація м. Куп’янськ) Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Коло обов’язків колаборанта було досить широким. Він слідкував за порядком на блокпостах, перевіряв документи водіїв, охороняв будівлю ізолятора тимчасового тримання і здійснював конвоювання незаконно затриманих громадян.

Колаборанта судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура