Судитимуть колаборанта, який обійняв посаду «патрульного» під час окупації Балаклії

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 29-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія чоловік активно співпрацював з представниками РФ.

29-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію окупантів та добровільно обійняв посаду «патрульного» у псевдооправоохороному органі.

Так, колаборант охороняв адміністративні будівлі, ринок та «слідкував» за громадським порядком, щоб «нова влада» почувала себе спокійно у місті.

Після деокупації Харківщини псевдопатрульного було викрито. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура