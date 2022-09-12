Судитимуть колаборанта, який передав майно Луганської ТЕС представникам окупаційної влади РФ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колаборанта, який передав майно Луганської ТЕС представникам окупаційної влади Російської Федерації.

Як встановлено слідством, у травні 2022 року після тимчасової окупації м. Щастя колишній керівник департаменту з управління виробництвом Луганської ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго», діючи з корисливих мотивів та всупереч розпорядження керівництва компанії про тимчасове припинення роботи ТЕС через бойові дії, передав цілісний майновий комплекс теплостанції вартістю понад 36 млн. грн. окупаційній владі.

Також підозрюваний добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура