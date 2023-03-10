Судитимуть колаборанта, який працевлаштувався до міжнародної гуманітарної організації
Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до Васильківського районного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у серпні 2022 року 46-річний мешканець смт Новопсков, колишній фінансист, добровільно обійняв «посаду» так званого «завідувача сектором персоніфікованого обліку, взаємодії з застрахованими особами та обліку платежів страховиків державної установи лнр – управління пенсійного фонду лнр в Новопсковському районі».
Фігурант обіймав цю псевдопосаду до листопада 2022 року.
У подальшому він виїхав на територію, підконтрольну Україні, та працевлаштувався до однієї з міжнародних гуманітарних організацій.
На початку лютого 2023 року правоохоронці на виконання ухвали суду затримали фігуранта в м. Київ.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.
За протиправні дії чоловікові загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – працівники Управління стратегічних розслідувань в Луганській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)