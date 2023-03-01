Судитимуть колаборанта, який за власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку окупантів
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 42-річного чоловіка за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у смт Куп‘янськ-Вузловий місцевий мешканець, маючи власну СТО, з березня минулого року активно співпрацював з окупантами.
Колаборант за власною ініціативою ремонтував автомобільну техніку російських військових, чим забезпечував її використання для подальшої агресії РФ на Харківщині.
Обвинуваченого судитимуть заочно у Новомосковському районному суді Дніпропетровської області.
Досудове розслідування проводив СВ ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet