Судитимуть колаборантів, які працюють на окупантів  «поліцейськими» у Сватовому  та Старобільському районі

Прокурори Старобільської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох колаборантів, які пішли на службу до російських загарбників.

За даними слідства, жителі Сватового та Марківської селищної громади Старобільського району підтримали прихід окупаційної влади агресора та отримали посади у незаконних правоохоронних органах. Раніше професійного досвіду цій сфері вони не мали.

Влітку 2022 року фігуранти склали присягу на вірність псевдореспубліці «лнр» та вступили до лав окупаційної «поліції».

27-річна колишня держслужбовиця міської ради у Сватовому прийнята до штату так званого «Сватівського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

Ще один обвинувачений – 42-річний чоловік – обійняв посаду в окупаційному «Марківському райвідділі внутрішніх справ мвс лнр».

Так звані «правоохоронці» дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на тимчасово окупованій території Луганщини.

Їхні дії кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Особи перебуватимуть у розшуку до моменту затримання. За клопотанням прокуратури їм обрано запобіжний захід у вигляді –тримання під вартою.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного та Павлоградського міськрайонного судів Дніпропетровської області.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Колаборантам загрожує до 15 років тюремного строку з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Сватівської

окружних прокуратур)