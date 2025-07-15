Судитимуть колишнього Голову правління компанії підсанкційного олігарха, який нарахував собі понад ₴1,2 млн премії з коштів облгазу

Підприємство, де обвинувачений працював Головою правління, забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області та раніше було підконтрольне підсанкційному олігарху.

У травні 2023 року посадовець, зловживаючи службовим становищем, безпідставно видав наказ про преміювання самого себе. Внаслідок цього він отримав понад 1,2 млн грн коштів акціонерного товариства.

Необґрунтованість виплат підтверджено висновками Державної аудиторської служби та результатами економічної експертизи.

Прокурори Офісу Генерального прокурора вручили ексголові правління обвинувальний акт у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

Розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора