Судитимуть колишнього «міністра освіти та науки лнр», який забезпечував русифікацію навчальних закладів на захопленій території
Прокурори Щастинської окружної прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього «міністра освіти та науки лнр».
Йому інкриміновано впровадження стандартів освіти держави-агресора в освітніх закладах на тимчасово окупованій території (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Розслідуванням встановлено, що після захоплення окремих територій Луганщини тодішній викладач Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля підтримав окупаційну владу та почав будувати «кар’єру» в освітній сфері.
У 2014-2020 роках чоловік обіймав різні посади в «державному освітньому закладі вищої освіти лнр» – так званому «Луганському національному університеті ім. В. Даля», що базується у захоплених приміщеннях українського вишу. Також працював в окупаційному «міністерстві освіти та науки лнр».
З січня 2021 по липень 2022 року був «міністром освіти та науки лнр».
Обвинувачений забезпечував впровадження російських освітніх стандартів у всіх навчальних закладах на території псевдореспубліки.
Фігурант підписав з російським міністерством освіти та науки «меморандум про взаєморозуміння», ініціював видачу наказів про підготовку та проведення єдиного державного іспиту рф у так званій «лнр» та організовував проведення «засідань ради ректорів».
Наразі житель Луганська перебуває під санкціями ЄС і п’яти країн світу.
Обвинуваченого оголошено у розшук.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet