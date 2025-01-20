Судитимуть колишнього правоохоронця, який обвинувачується у хуліганстві та незаконному поводженню зі зброєю

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього керівника однієї з виправних колоній, яка розташована на території Черкаської області.

Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений влітку 2024 року у денний час доби, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та знаходячись на території однієї із станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів, дістав із особистих речей пістолет та націлив її на працівника цієї станції. В подальшому здійснив постріл із зазначеної зброї в стіну приміщення станції.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років, а ч. 1 ст. 263 КК України – від трьох до семи років.

Досудове розслідування указаних кримінальних правопорушень здійснювалося слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури