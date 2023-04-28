Судитимуть колишнього правоохоронця, який займається транспортним забезпеченням російських окупантів

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який займається транспортним забезпеченням російських солдатів.

Обвинувальний направлено до суду.

Встановлено, що він залишився в Енергодарі та добровільно погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду у незаконному органі влади – військово-цивільної адміністрації Енергодару.

Колишній правоохоронець став начальником відділу дорожнього господарства та транспорту управління житлово-комунального господарства. Він досі працює на ворога, зокрема організовує перевезення військових рф.

Фігурант також регулярно стає «героєм» пропагандистських ЗМІ. Зокрема, в етері новин він жалівся на українських командирів, хвалив окупантів та розміркував щодо подальшої долі атомної електростанції – все згідно з кремлівськими наративами.

Правоохоронець обвинувачується у добровільному зайнятті посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

ДБР