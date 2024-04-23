Судитимуть колишню держслужбовицю, яка очолила в окупованому Купʼянську «миграционную службу»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 36-річної колишньої державної службовиці, якій інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Купʼянськ обвинувачена добровільно та свідомо перейшла на бік ворога.

На той момент вона обіймала посаду головного спеціаліста Купʼянського відділу ГУ ДМС в області. Проте при російських загарбниках жінка стала вже «начальницей миграционной службы».

Зрадниця організовувала процес отримання мешканцями російських паспортів. Насамперед вона керувала роботою підлеглих працівників, перекладала документи на російську мову для оформлення громадянства рф, а також розглядала звернення, пов’язані з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

Також жінка «вдосконалювала» знання російського законодавства, проходячи службову підготовку з вивчення процесу проведення паспортизації населення.

За роботу на ворога колишня українська держслужбовиця отримувала заробітну плату в російських рублях.

Напередодні деокупації Харківщини підозрювана втекла на територію рф, де й нині переховується від українського правосуддя. Її оголошено у розшук.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Харківська обласна прокуратура