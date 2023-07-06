Судитимуть колишню очільницю селищної ради, яка підробила рішення сесії про передачу земельних ділянок вартістю понад ₴1,5 млн.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт відносно 56-річної посадовиці, яка внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо відведення земельних ділянок та безоплатну їх передачу у власність. За скоєне жінці загрожує до 12 років ув’язнення.

У результаті досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігурантка в жовтні 2020 року за попередньою змовою з невстановленими особами підробила рішення сесії селищної ради, яка насправді не відбулась. Таким чином, на підставі зазначених документів комунальні земельні ділянки були передані у власність фізичних осіб.

Внаслідок неправомірних дій службовиці з комунальної власності вибули шість земельних ділянок, загальною вартість понад 1 500 000 гривень.

Слідчі відділу № 6 Запорізького райуправління поліції під оперативним супроводом управління карного розшуку області та процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури зібрали докази причетності фігурантки до незаконної оборудки. Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їй було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

22 червня обвинувальний акт відносно колишньої очільниці селищної ради Запорізького району скеровано до суду. Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Нагадаємо: Кіберполіцейські Запоріжжя викрили зловмисника у привласненні близько мільйона гривень військовослужбовців

Відділ комунікації поліції Запорізької області