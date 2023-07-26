Судитимуть колишню працівницю митниці, яка з власної ініціативи пішла працювати на ворогів

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо ексспівробітниці митниці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ жінка пішла на співпрацю з російськими загарбниками. На той момент вона була старшим державним інспектором відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці Держмитслужби, проте стала на шлях підтримки рф.

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Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».
Зрадниця здійснювала прийом документації та кореспонденції в окупаційному органі влади та брала участь у проведенні незаконних перевірок місцевих підприємців.

Крім того, вона агітувала своїх колег підтримувати дії держави-агресора та переходити на бік ворога.

Нині жінка звільнена з митниці та перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

 

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