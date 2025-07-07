Судитимуть командира севастопольського «Беркута» та трьох його підлеглих за вбивства майданівців і сприяння окупації Криму

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього командира роти спецпідрозділу міліції «Беркут» УМВС України в м. Севастополі та трьох його підлеглих.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що у лютому 2014 року, за вказівкою найвищого керівництва держави, до Києва були стягнуті підрозділи МВС з усієї країни, включно з севастопольським «Беркутом». Їхнім завданням було придушення мирних протестів, спрямованих на підтримку євроінтеграції України.

17 лютого 2014 року співробітникам «Беркута» було видано гладкоствольну вогнепальну зброю – рушниці ФОРТ-500 – та заборонені патрони зі свинцевою картеччю.

18 лютого 2014 року під час мирної ходи до Верховної Ради України ці набої були застосовані проти учасників протесту на вулиці Інститутській у Києві. Через це загинули 3 особи, 8 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 31 – середньої тяжкості, 66 – легкі тілесні ушкодження.

Після перемоги Революції Гідності та втечі експрезидента Януковича обвинувачені також втекли зі зброєю до тимчасово окупованого Севастополя.

Там вони перейшли на бік ворога та активно сприяли окупації Криму. Зокрема забезпечували роботу блокпостів на автошляхах із материкової частини України, протиправно затримували журналістів, військовослужбовців, волонтерів та інших громадян, передавали затриманих представникам окупаційних сил, особисто брали участь у катуваннях і жорстокому поводженні з ними.

За свої дії обвинувачені отримали посади в окупаційних адміністраціях та громадянство рф.

Фігуранти обвинувачуються у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства, умисних вбивствах і замахах на вбивство, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, участі у терористичному акті, державній зраді, сприянні окупації Криму, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільними, інших порушеннях законів і звичаїв війни (ст. 340; ч. 2 ст. 365; п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 262; ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 438 КК України).

У зв’язку з тим, що підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території, досудове розслідування проводилося заочно.

Слідчим суддею їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це дозволить затримати їх одразу після деокупації території АР Крим та м. Севастополя.

За вчинені злочини обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань