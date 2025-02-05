Судитимуть командира військової частини, який переплатив ₴12 млн. за паливні резервуари

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Кіровоградщини, через недбалість якого бюджет втратив майже 12 млн гривень. Обвинувальний акт скерований до суду.

На оголошений військовою частиною тендер на закупівлю паливних резервуарів переможцем було обрано пропозицію від підприємства з найменшою ціною.

Після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Розмір збитків державі сягнув майже 12 млн гривень.

Посадовець обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Державне бюро розслідувань