Судитимуть командирів військової частини з Кропивницького, які на тендерах привласнили майже ₴10 млн.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо командирів однієї з військових частин Кропивницького, які привласнили 9,7 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду України.

Командир та його заступник під час проведення тендерних закупівель майже у два рази завищили вартість деталей для авіаційної техніки та визначили такі умови, що виграти тендер змогла виключно підконтрольна компанія – постачальник. У результаті оборудки державний бюджет втратив майже 10 млн грн, які посадовці поклали собі у кишеню.

Державне бюро розслідувань