Судитимуть киянку, яка в п’яному стані підпалила сусідські двері та кидалась на поліцейського

38-річну жінку підозрюють в умисному знищенні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, та насильстві щодо працівника правоохоронного органу. За скоєне наступні десять років порушниця може провести за ґратами.

Нагадаємо, подія відбулася у квітні поточного року. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення про загоряння вхідних дверей в одній з квартир багатоповерхівки у Деснянському районі.

У ході слідчих дій з’ясувалось, що до вчинення злочину причетна 38-річна мешканка цього ж будинку. Поліцейські встановили, що порушниця часто конфліктувала з сусідами через використання спільного тамбуру, тому вирішила підпалили їм запальничкою двері. Місцеві мешканці почули запах горілого та самостійно загасили полум’я.

Встановлено, що киянка перебувала у стані алкогольного сп’яніння з рівнем алкоголю у крові 2.6 проміле. Під час затримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та проведення слідчих дій фігурантка нанесла тілесні ушкодження слідчому.

Затриманій було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували до суду. За скоєні злочини правопорушниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва