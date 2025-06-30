Судитимуть киянку, яка за $4 тис. обіцяла допомогти зняти з розшуку військовозобов’язаного, розшукуваного як ухилянта

Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно киянки, яка обіцяла військовозобов’язаним допомогу у знятті з розшуку.

Чоловіку, який перебуває у розшуку через не проходження ВЛК, знайомі порадили звернутися до обвинуваченої, яка за 4 тис. доларів США мала допомогти зняти його з розшуку. Однак, з її слів відбуватиметься це не у Києві, а в іншій області. Там же чоловік пройде огляд лікарів.

Також жінка говорила, що зможе допомогти з подальшим бронюванням чоловіка, втім про це потрібно буде домовлятися додатково і за більшу суму.

Під час одержання грошей її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Дії обвинуваченої кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури